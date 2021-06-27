Компания Zhaoxin показала первую дискретную видеокарту

Токио, 27 июня. Китайская компания Zhaoxin выпустила свою первую дискретную видеокарту для персональных компьютеров.

Ускоритель, разработанный совместным предприятием Shanghai SASAC и Via, показал достаточно скромные результаты. Название адаптера пока не известно. Также не указаны и его параметры. Известно только о 28-нанометровом GPU.

Плата карты имеет достаточно низкий профиль и маленький кулер. Она не имеет разъема дополнительного питания, что указывает на низкое энергопотребление устройства в районе 75 Вт. Речи о высокой производительности в таком случае идти не может. Тест Unigine Heaven показал 32 к/с, что сопоставимо с GeForce GT 730 от Nvidia.

Недавно технология ускорения игр Nvidia DLSS появилась в Unreal Engine 5 в виде плагина. DLSS-технологию сегодня поддерживают почти 60 игр.