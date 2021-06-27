Эпидемиолог Пшеничная оценила степень опасности штамма коронавируса «Дельта»

Москва, 27 июня. Говорить о высокой степени опасности штамма коронавируса «Дельта» пока рано. Об этом заявила эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Многие специалисты отмечают более сильную заразность «Дельта», но степень заразности штамма пока не определена. Врач призвала россиян соблюдать меры профилактики, чтобы не допустить всплеск заболеваемости COVID-19, передает ТАСС.

«Сказать, насколько опасен индийский штамм, пока сложно. В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», — отметила Пшеничная.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан ранее заявила, что штамм коронавируса «Дельта» может стать доминирующим в мире. Он минимум в два раза заразнее предыдущих вариантов.