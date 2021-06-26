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Советский авиационный проект «Звено» привел в восторг американцев

  /   Обновлено: 26 июня 2021 23:50
Армия
Советский авиационный проект «Звено» привел в восторг американцев
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 26 июня. Масштабный авиационный проект «Звено», разработанный во время Великой Отечественной войны инженером Владимиром Вахмистровым, решил проблему дальности полета военных истребителей.

Такое мнение выразил американский военный историк Себастьян Роблин в The National Interest. Главным итогом масштабного проекта «Звено» стало то, что бомбардировщики позволяли боевым самолетам взлетать с более тяжелым грузом, а истребители, в свою очередь, могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков.

«В то время как Великобритания и ВМС США испытывали стыковку самолетов-«паразитов» с дирижаблями, похожими на цеппелины, проект Вахмистрова был первым, в котором один самолет стыковался с другим», — пояснил Роблин в своей статье.

«Звено» стало настоящим прорывом в авиации еще за много лет до того, как появились дозаправки в воздухе. Проект был уникальным, а самолеты стали очень эффективными во время короткой боевой карьеры в начале Великой Отечественной войны.

Недавно поисковики обнаружили останки 80 человек на месте уничтоженного захоронения времен ВОВ. На данный момент на месте раскопок ведутся работы.

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