Нехватка витамина B12 может спровоцировать боль в теле

Вашингтон, 26 июня. Одной из причин болей в теле является дефицит витамина B12. Он поддерживает здоровье нервных клеток организма и формирует ДНК человека.

Нехватка такого вещества влияет на развитие болевого синдрома. Более того, определить наличие недуга крайне сложно, передает Neurology

«Среди пациентов с хронической болью существует высокая распространенность дефицита витамина В12», — заявили американские ученые.

Отличительной особенностью дефицита являются симптомы, в число которых входят слабость, апатия, вялость, хроническая усталость и одышка. При обнаружении одной из проблем следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее стало известно, что заболевание артерий можно определить по характерному состоянию пальцев ног. Тревожным сигналом являются язвы и усталость в ногах.