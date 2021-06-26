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Нехватка витамина B12 может спровоцировать боль в теле

  /   Обновлено: 26 июня 2021 23:28
Общество
Нехватка витамина B12 может спровоцировать боль в теле
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Вашингтон, 26 июня. Одной из причин болей в теле является дефицит витамина B12. Он поддерживает здоровье нервных клеток организма и формирует ДНК человека.

Нехватка такого вещества влияет на развитие болевого синдрома. Более того, определить наличие недуга крайне сложно, передает Neurology

«Среди пациентов с хронической болью существует высокая распространенность дефицита витамина В12», — заявили американские ученые.

Отличительной особенностью дефицита являются симптомы, в число которых входят слабость, апатия, вялость, хроническая усталость и одышка. При обнаружении одной из проблем следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее стало известно, что заболевание артерий можно определить по характерному состоянию пальцев ног. Тревожным сигналом являются язвы и усталость в ногах.

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