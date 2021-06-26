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Москвичи смогут проконсультироваться в колл-центре по проблемам с QR-кодами

  /   Обновлено: 26 июня 2021 23:24
Общество
Москвичи смогут проконсультироваться в колл-центре по проблемам с QR-кодами
Невские Новости

Москва, 26 июня. Проблемы с QR-кодами случаются в Москве. Для решения проблем и получения консультаций создан колл-центр, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас в колл-центре работают около 200 человек. Они в постоянном режиме помогают москвичам решать проблемы, возникающие с QR-кодами, отметил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Понятно, что будут какие-то проблемы. Мы создали группу разбора, куда можно обращаться, колл-центр, в котором сегодня работают около 200 человек», — сказал мэр города.

Посещать места общественного питания с численностью свыше 500 человек могут те граждане, которые сделали прививку, переболели COVID-19 или имеют отрицательный результат ПЦР-теста. Получить QR-код можно через приложение «ЕМИАС.ИНФО» или воспользоваться электронной медкартой на сайте mos.ru.

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