Москвичи смогут проконсультироваться в колл-центре по проблемам с QR-кодами

Москва, 26 июня. Проблемы с QR-кодами случаются в Москве. Для решения проблем и получения консультаций создан колл-центр, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас в колл-центре работают около 200 человек. Они в постоянном режиме помогают москвичам решать проблемы, возникающие с QR-кодами, отметил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Понятно, что будут какие-то проблемы. Мы создали группу разбора, куда можно обращаться, колл-центр, в котором сегодня работают около 200 человек», — сказал мэр города.

Посещать места общественного питания с численностью свыше 500 человек могут те граждане, которые сделали прививку, переболели COVID-19 или имеют отрицательный результат ПЦР-теста. Получить QR-код можно через приложение «ЕМИАС.ИНФО» или воспользоваться электронной медкартой на сайте mos.ru.