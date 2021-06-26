Африканское Эльдорадо: эксперты назвали самые дорогие города Черного континента

Африка очаровывает даже самых искушенных путешественников, которые едут туда, чтобы увидеть и прочувствовать национальный колорит тысячи различных этносов и культур.

Многие иностранные фирмы также уделяют особое внимание Черному континенту. В регионе сосредоточено обилие природных ресурсов и туристических достопримечательностей. К примеру, аналитики международной консалтинговой компании Mercer опубликовали список самых дорогих городов Африки.

В рейтинг вошли крупные и густонаселенные столицы таких стран, как Чад, Замбия, Габон, ЦАР и других. Эксперты не обошли стороной даже самые неблагополучные с точки зрения безопасности и экономики государства, как Нигерия или Замбия.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает про необычные места в Африке, а главное — где можно безопасно и дешево отдохнуть.

Великая Нджамена

Столица Республики Чад Нджамена занимает первое место в списке самых дорогих городов континента. Интересно, что в некоторых районах мегаполиса цены на жилье аналогичны Нью-Йорку и Лондону, несмотря на низкую инфляцию.

Туризм в республике развит довольно слабо. Это обусловлено мощным экономическим кризисом, вызванным падением цен на нефть и ростом внутренней и внешней задолженности. Страну сотрясают антиправительственные митинги и бесчинства незаконных вооруженных формирований, которые к тому же иногда заходят на территорию соседних государств.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Однако, несмотря на все вышеперечисленные проблемы, местное население старается поддерживать порядок на улицах столицы. Чадцы прикладывают большие усилия, чтобы сохранить культурное наследие Нджамены.

В городе можно найти множество колоритных базаров, ремесленных мастерских, колониальных дворцов, фонтанов, широких аллей, украшенных тропическими растениями, и узких, извилистых улочек.

Одним из важных экскурсионных мест является Большая мечеть, построенная французами в 1978 году, а также здание парламента. Сама столица основана в 1900 году колонизаторами, которые использовали ее как военную крепость под названием Форт-Лами.

Жаркая Лусака

В противовес ценовой политике Нджамены аналитики приводят главный замбийский город — Лусаку. В нем, согласно информации агентства, можно бюджетно отдохнуть, да и жить значительно дешевле.

Населенный пункт назван в честь вождя племени, который жил на этой земле в начале XX века. Официально Лусака появилась после обретения Замбией независимости от Великобритании в 1964 году. На ее месте раньше располагалась маленькая деревушка по ходу железной ветки Лавингстон — Кавбе.

Сегодня этот африканский мегаполис является настоящим центром предприятий легкой, пищевой, химической и металлургической промышленности.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

В нем располагаются такие известные достопримечательности, как Галерея Мпали и Визуальная галерея изобразительного искусства Генри Тайяли, Национальный парк Нижнего Замебзи или Калимбийский парк рептилий, а также торговые центры Eastpark и Arcades Shopping Mall.

Приятным обстоятельством является и то, что Лусака — многонациональная и многоконфессиональная столица: в ней прекрасно сосуществуют католические храмы, мусульманские мечети и сикхские гурдвары. Любой желающий может познакомиться с этим необъятным культурным многообразием.

Символом города выступает Статуя Свободы, на которой изображен человек, освобождающийся от цепей. Он является воплощением борьбы против колониализма и рабства.

Нигерийский экстрим

В исследовании компании Mercer приняли участие два населенных пункта Нигерии. Это Лагос, портовый город, который занял второе место, и столица страны, Абуджа, расположившаяся на 12-й строчке в списке.

К сожалению, республика не считается безопасным для туризма местом. В стране происходят постоянные нападения боевиков на мирных жителей. Даже силовики с трудом могут отбиться от вооруженных радикалов.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Помимо этого, кризис безопасности и последующий экономический коллапс оставили около 40% населения африканской страны за чертой бедности, поэтому иностранцы рискуют стать жертвами грабителей. Большинство нигерийцев мечтают уехать жить за границу.

Антисанитария создает благоприятные условия для распространения кишечных инфекций, малярии, гепатита, менингита, брюшного тифа и других заболеваний. В Нигерии более 3% жителей заражены ВИЧ. В стране почти нет стариков, многие умирают в молодом возрасте.

Однако, несмотря на все беды, достопримечательности республики заслуживают особого внимания.

Например, Национальная мечеть Абуджа или скала Асо, возле которой располагается Президентский комплекс, Верховный суд и Национальное собрание.

Габонский оазис

На третьем месте по дороговизне расположилась столица Габона — Либревиль. Это государство считается одним из самых безопасных на африканском континенте.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Здесь проживает относительно небольшое количество людей, при этом в стране есть огромные запасы ресурсов, высококачественная древесина, марганцевая руда и нефть.

Конечно, как и в других государствах Африки, в Габоне чувствуется сильная разница между крупными современными городами и небольшими деревнями, расположенными в глубинах джунглей.

Туристы чаще всего приезжают в Либревиль, чтобы посмотреть габонские национальные парки, Президентский дворец или собор Святого Михаила, а также лагуну Ндого и каньон Cirque de Laconi.

Центральноафриканцы ждут перемен

На фоне Нигерии выгодно выделяется Центральноафриканская Республика, занявшая пятое место в отчете экспертов Mercer, которые проанализировали цены на товары и услуги в столице государства — Банги.

Город основан еще в 1889 году как французский военный пост в колонии Убанг-Шари, позже переименован в Кубанги-Шари. На тот момент Банги стал частью Французской Экваториальной Африки.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Интересно, что название населенного пункта в переводе с местного языка санго означает «пороги». Банги располагается на реке Убанги, которая славится своими порогами, ограничивающими судоходство в регионе.

Республика пережила достаточное количество кризисов и насилия. Сегодня в эту африканскую страну возвращается мирная жизнь. Национальные Вооруженные силы ЦАР (FACA) при поддержке российских и руандийских союзников разбили боевиков из «Коалиции патриотов за перемены».

Власти республики наметили ряд экономических реформ и намереваются планомерно снижать цены на продукты питания и медикаменты. Инфраструктура страны постепенно восстанавливается.

Жители ЦАР также ожидают возвращения туристов. Этому способствует восстановление и открытие известных экскурсионных мест, таких как водопады Боали.

В Банги находятся многочисленные христианские церкви и храмы, широкие бульвары, несколько крупных отелей, музей и зоопарк.

Другие претенденты

В список самых дорогих городов Африки также вошли Абиджан (Кот-д’Ивуар), Браззавиль (Республика Конго), Киншаса (ДРК), Яунде и Дуала (Камерун), Дакар (Сенегал) и другие. Определенно, в вышеперечисленных странах и населенных пунктах имеются проблемы различного характера, начиная от ценообразования и заканчивая высоким уровнем преступности.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Однако у государств Черного континента есть большой шанс решить их и привлечь невообразимое количество туристов со всего света. Иностранные граждане мечтают познакомиться поближе с африканской культурой, обычаями и традициями, прикоснуться к тому, чего раньше они не видели.

Сегодня мировые музеи забиты экспонатами из Африки. Многие туристы приезжают из других городов, чтобы посмотреть на них. Так, например, происходит на выставках Государственного Эрмитажа, где с 26 июня по 12 декабря проходит выставка, посвященная маскам Черного континента.

На церемонии ее открытия присутствовал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он заявил, что этот традиционный атрибут изменил нашу жизнь и привнес в нее новый эстетический окрас.

«Сегодня этот предмет служит для общения людей. Он также представляет символ определенной дисциплины и вносит новый эстетический окрас в жизнь народов», — рассказал Пиотровский.

Путешествие по Африке — это удивительное приключение, которое позволит увидеть аутентичные пейзажи и познакомиться с совершенно иной культурой.