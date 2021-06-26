Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал о буме жилищного строительства в Салехарде

Салехард, 26 июня. Сегодня на территории Салехарда отмечается бум жилищного строительства. Такое заявление сделал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он в своем Instagram рассказал, что в городе в последние годы новых домов в эксплуатацию почти не вводили. Однако лето 2021 года стало сезоном самой активной застройки, пишет «Север-Пресс». В настоящее время проектируется 22 многоэтажки, а 26 уже находятся на этапе строительства. Около 80 салехардских семей, которые живут в аварийных «деревяшках», уже скоро смогут переехать из опасного жилища. Почти закончены два дома на улице Ямальской. В первом рабочие штукатурят стены, а во втором занимаются облицовкой и ставят перегородки.

Недавно российские риелторы рассказали о грядущей «черной пятнице» на рынке недвижимости. Застройщики таким образом решили подстегнуть спрос.