Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 00:28
23:50
Армия
Советский авиационный проект «Звено» привел в восторг американцев
23:28
Общество
Нехватка витамина B12 может спровоцировать боль в теле
23:24
Общество
Москвичи смогут проконсультироваться в колл-центре по проблемам с QR-кодами
23:18
Спорт
Спорткар Александра Кокорина забрали на штрафстоянку в Москве
23:18
Весь мир
Африканское Эльдорадо: эксперты назвали самые дорогие города Черного континента
23:02
Спорт
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова завершила карьеру
23:00
Весь мир
Великобритания хочет заменить США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
22:57
ФАН-ТВ
Гости «Петербургского уикенда» продолжили встречу на улицах культурной столицы
22:43
Экономика
Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал о буме жилищного строительства в Салехарде
22:37
Общество
Диетолог Дороднева раскрыла секреты правильного питания
Все новости

Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал о буме жилищного строительства в Салехарде

  /   Обновлено: 26 июня 2021 22:43
Экономика
Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал о буме жилищного строительства в Салехарде
fsk-lider.ru  /  Пресс-служба ФСК «Лидер»

Салехард, 26 июня. Сегодня на территории Салехарда отмечается бум жилищного строительства. Такое заявление сделал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он в своем Instagram рассказал, что в городе в последние годы новых домов в эксплуатацию почти не вводили. Однако лето 2021 года стало сезоном самой активной застройки, пишет «Север-Пресс». В настоящее время проектируется 22 многоэтажки, а 26 уже находятся на этапе строительства. Около 80 салехардских семей, которые живут в аварийных «деревяшках», уже скоро смогут переехать из опасного жилища. Почти закончены два дома на улице Ямальской. В первом рабочие штукатурят стены, а во втором занимаются облицовкой и ставят перегородки.

Недавно российские риелторы рассказали о грядущей «черной пятнице» на рынке недвижимости. Застройщики таким образом решили подстегнуть спрос.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал о буме жилищного строительства в Салехарде
салехард янао жилье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru