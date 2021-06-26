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Диетолог Дороднева раскрыла секреты правильного питания
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Диетолог Дороднева раскрыла секреты правильного питания

  /   Обновлено: 26 июня 2021 22:37
Общество
Диетолог Дороднева раскрыла секреты правильного питания
pixabay.com

Москва, 26 июня. Российский врач-диетолог Елена Дороднева дала несколько советов о том, как правильно привести свое тело в порядок.

Человеку важно выбрать правильный комплекс действий, которые помогут достичь необходимого результата. Победить лишний вес можно только при условии правильного питания и определенного лечения. Краткосрочные диеты помогут человеку лишь временно достичь нужного результата, однако через какой-то промежуток времени лишние килограммы вернутся.

Перед вводом ограничений на питание, человеку необходимо найти главную проблему в своем организме, которая способствует быстрому набору лишнего веса. Нужна квалифицированная консультация врача.

Ранее врач Александр Мясников указал на главную ошибку худеющих людей. Он отметил, что многие для того, чтобы достигнуть желаемых килограммов, совершают главную ошибку — спешат.

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