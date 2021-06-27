51-й штат: как Пуэрто-Рико оказалось в колониальной зависимости от США

По данным ООН, в мире осталось не так много территорий с неопределенным статусом. Одной из таких территорий является остров Пуэрто-Рико, на котором живут граждане США, хотя он и не является частью Соединенных Штатов.

На острове давно уже пытаются сменить свой статус. Многие пуэрториканцы уверены, что накопившиеся проблемы острова сможет решить вступление в состав США в качестве 51-го штата. Так ли это, и какие перспективы у возможной инкорпорации острова с США — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

История вопроса

Пуэрто-Рико, как и ряд других территорий, достался США в результате войны с Испанией в 1898 году. Уже в 1900 году на острове был создан двухпалатный Конгресс, верхняя палата которого состояла из шести американцев и пяти пуэрториканцев, которые назначались властями США. В 1917 году жители острова получили американское гражданство, а через 30 лет Пуэрто-Рико получил право самостоятельно избирать губернатора.

Федеральное агентство новостей /

Свой нынешний статус ассоциированной территории остров обрел в 1952 году после принятия собственной конституции. С тех пор пуэрториканцы разрываются между вхождением в состав США, обретением независимости и сохранением статуса-кво: с 1967 по 2020 годы в Пуэрто-Рико состоялось семь референдумов о статусе территории, которые так и не смогли дать окончательного ответа по поводу политического будущего острова.

Не штат и не колония

Хотя пуэрториканцы являются гражданами США, они не имеют возможности участвовать в президентских выборах и не представлены в Конгрессе США. В последние годы все больше островитян начинают считать, что Штаты обращаются с ними как с колонией.

«Я защищал Содружество всю свою жизнь, но я должен признать, что все решения, принятые Конгрессом за последние 20 лет, а также решения, принятые Верховным судом Соединенных Штатов, в основном относятся к Пуэрто-Рико как к внешней территории», — говорит бывший губернатор Анибал Асеведо Вилла.

Особенно сильно это стало заметно с 2016 года, когда правительство Пуэрто-Рико из-за долга в 72 млрд долларов допустило дефолт. В ответ на это администрация Барака Обамы назначила совет, — который местные жители прозвали «хунтой», — располагающим широкими полномочиями в управлении островом.

Фактически этот совет заменил все три ветви государственной власти в Пуэрто-Рико. Пуэрториканцы лишились возможности утверждать собственный бюджет и де-факто лишились самоуправления. На острове начались непопулярные экономические реформы, были урезаны зарплаты и социальные выплаты, отменены большинство правительственных программ, включая образование и здравоохранение.

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Любопытно, что в 2017 году на должность исполнительного директора совета по финансовому надзору Пуэрто-Рико была назначена Наталья Яресько, до этого с 2014 по 2016 годы занимавшая пост министра финансов Украины. В мае 2021 года возглавляемый ею совет подал в суд по делам о банкротстве план реструктуризации, целью которого является сокращение долга острова на 22 млрд долларов. По мнению Яресько, этот шаг позволит острову выйти из состояния дефолта и даст возможность делать займы на внешних рынках.

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Read the FOMB's Op-ed: https://t.co/Ojiv9qtlbx pic.twitter.com/oBFtkou10G — Financial Oversight & Mgmt Board for Puerto Rico (@FOMBPR) May 24, 2021

Кроме того, была объявлена хищническая приватизация энергетического сектора острова, которая предполагает переход объектов Управления энергетики в собственность американо-канадской компании LUMA Enrgy, которая не заплатит за это ни цента. Это вызвало массовые протесты среди работников отрасли, обратившихся к губернатору с требованием не заключать приватизационное соглашение.

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Песочница для богатых

Пока обычные пуэрториканцы, пережившие в 2017 году сокрушительный удар урагана Мария, были вынуждены экономить на всем, в попытке расплатиться с внешними кредиторами Пуэрто-Рико стал превращаться в «налоговый рай». Иностранные компании и частные лица, приходившие на остров, освобождались от уплаты налогов. Земля и недвижимость стали массово переходить в руки приезжих американцев и иностранных граждан, которые воспринимают Пуэрто-Рико как большую песочницу, вынуждая местных жителей покидать места, в которых они жили десятилетиями.

Экономика Пуэрто-Рико начала трансформироваться в экономику сферы услуг. Многие пуэрториканцы вынуждены либо работать в сфере услуг, преимущественно в туристическом бизнесе, либо уезжать с острова в США, что значительно подстегнуло эмиграцию. При этом многие пуэрториканцы отмечают, что не имеют финансовой возможности отдыхать в отелях и посещать рестораны, в которых они работают. На своей родине они оказались в статусе гостей, и это вызывает острое недовольство и порождает социальную напряженность.

Global Look Press / Steve Sanchez / Keystone Press Agency

«Штат 51»

Многие жители острова считают, что клубок проблем мог бы быть разрублен, если бы Пуэрто-Рико получил статус 51-го штата США. В ноябре 2020 года пуэрториканцы провели седьмой референдум о статусе острова, на котором более 52% участвовавших в голосовании граждан поддержали идею о вхождении в состав США.

«Мы во многом являемся частью Америки. Мы хотим иметь одинаковые права. Мы хотим голосовать за президента, иметь представительство в конгрессе — голосовать за представительство в конгрессе — и равное отношение ко всем федеральным программам. Самое время, чтобы это произошло», — заявил губернатор Педро Пьерлуиси.

В своем заявлении 18 февраля он указал, что Вашингтон обязан рассмотреть вопрос о включении острова в состав Соединенных Штатов. Ранее попытки вхождения Пуэрто-Рико в состав США пресекались представителями Республиканской партии, которые не поддерживают эту инициативу. После прихода к власти демократической администрации, в Сан-Хуане надеются на то, что итоги нынешнего референдума смогут сдвинуть этот вопрос с мертвой точки.

О накале страстей говорит хотя бы тот факт, что бывший губернатор острова Рикардо Роселло, вынужденный подать в отставку после многотысячных народных протестов в 2019 году, может войти в состав делегации лоббистов, финансируемой пуэрториканскими налогоплательщиками, для продвижения в США идеи о инкорпорации Пуэрто-Рико в качестве американского штата.

В середине июня 2021 года два конгрессмена от демократической партии — Нидия Веласкес и Александрия Окасио-Кортес представили законопроект, который должен окончательно урегулировать вопрос о статусе острова. Законопроект предполагает проведение в Пуэрто-Рико голосования, по результатам которого остров получит возможность стать независимым государством, стать штатом США либо остаться в существующем статусе ассоциированной территории.

Global Look Press / Rod Lamkey / Consolidated News Photos

Александрия Окасио-Кортес подчеркнула, что очень важно, чтобы пуэрториканцы должны быть полностью в курсе о возможных плюсах и минусах каждого из решений, что должно обеспечить информированный выбор.

Единство политических интересов

Критики указывают — результаты волеизъявления пуэрториканцев не имеют никаких юридических последствий и не являются обязательными для исполнения американским правительством.

«Проблема в том, как был сформулирован или сформирован вопрос, что происходило до этого решения, и, что самое важное, когда пуэрториканцы проголосовали, даже те, кто решил проголосовать «да» или «нет», действительно ли они думали, что исход этого голосования будет иметь значение?» — говорит лидер Движения гражданской победы (CVM) Мануэль Наталь.

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Кроме того, многие местные эксперты указывают на то, что сохранение статус-кво выгодно для всех: для вашингтонской администрации, для коррумпированных политиков Сан-Хуана, для крупного бизнеса. Невыгодно оно только для обычных пуэрториканцев, но их мнение мало кого интересует. Сторонников же независимости на острове слишком мало, чтобы они смогли изменить ситуацию. Это обусловлено длительным периодом репрессий, проводимых против людей, поддерживающих идею о независимости острова.