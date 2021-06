51-й штат: как Пуэрто-Рико оказалось в колониальной зависимости от США

По данным ООН, в мире осталось не так много территорий с неопределенным статусом. Одной из таких территорий является остров Пуэрто-Рико, на котором живут граждане США, хотя он и не является частью Соединенных Штатов.

На острове давно уже пытаются сменить свой статус. Многие пуэрториканцы уверены, что накопившиеся проблемы острова сможет решить вступление в состав США в качестве 51-го штата. Так ли это, и какие перспективы у возможной инкорпорации острова с США — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Пуэрто-Рико, как и ряд других территорий, достался США в результате войны с Испанией в 1898 году. Уже в 1900 году на острове был создан двухпалатный Конгресс, верхняя палата которого состояла из шести американцев и пяти пуэрториканцев, которые назначались властями США. В 1917 году жители острова получили американское гражданство, а через 30 лет Пуэрто-Рико получил право самостоятельно избирать губернатора.

Федеральное агентство новостей /

Свой нынешний статус ассоциированной территории остров обрел в 1952 году после принятия собственной конституции. С тех пор пуэрториканцы разрываются между вхождением в состав США, обретением независимости и сохранением статуса-кво: с 1967 по 2020 годы в Пуэрто-Рико состоялось семь референдумов о статусе территории, которые так и не смогли дать окончательного ответа по поводу политического будущего острова.

Хотя пуэрториканцы являются гражданами США, они не имеют возможности участвовать в президентских выборах и не представлены в Конгрессе США. В последние годы все больше островитян начинают считать, что Штаты обращаются с ними как с колонией.

Особенно сильно это стало заметно с 2016 года, когда правительство Пуэрто-Рико из-за долга в 72 млрд долларов допустило дефолт. В ответ на это администрация Барака Обамы назначила совет, — который местные жители прозвали «хунтой», — располагающим широкими полномочиями в управлении островом.

Фактически этот совет заменил все три ветви государственной власти в Пуэрто-Рико. Пуэрториканцы лишились возможности утверждать собственный бюджет и де-факто лишились самоуправления. На острове начались непопулярные экономические реформы, были урезаны зарплаты и социальные выплаты, отменены большинство правительственных программ, включая образование и здравоохранение.

Любопытно, что в 2017 году на должность исполнительного директора совета по финансовому надзору Пуэрто-Рико была назначена Наталья Яресько, до этого с 2014 по 2016 годы занимавшая пост министра финансов Украины. В мае 2021 года возглавляемый ею совет подал в суд по делам о банкротстве план реструктуризации, целью которого является сокращение долга острова на 22 млрд долларов. По мнению Яресько, этот шаг позволит острову выйти из состояния дефолта и даст возможность делать займы на внешних рынках.

