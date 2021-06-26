Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июня 00:28
23:50
Армия
Советский авиационный проект «Звено» привел в восторг американцев
23:28
Общество
Нехватка витамина B12 может спровоцировать боль в теле
23:24
Общество
Москвичи смогут проконсультироваться в колл-центре по проблемам с QR-кодами
23:18
Спорт
Спорткар Александра Кокорина забрали на штрафстоянку в Москве
23:18
Весь мир
Африканское Эльдорадо: эксперты назвали самые дорогие города Черного континента
23:02
Спорт
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова завершила карьеру
23:00
Весь мир
Великобритания хочет заменить США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
22:57
ФАН-ТВ
Гости «Петербургского уикенда» продолжили встречу на улицах культурной столицы
22:43
Экономика
Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал о буме жилищного строительства в Салехарде
22:37
Общество
Диетолог Дороднева раскрыла секреты правильного питания
Все новости

Тегеран задолжал Москве 500 млн евро за строительство АЭС «Бушер»

Экономика
Тегеран задолжал Москве 500 млн евро за строительство АЭС «Бушер»
Global Look Press  /  © Rosatom / via Globallookpress.com

Тегеран, 26 июня. Долговые обязательства перед российской стороной за возведение для АЭС «Бушер-2» составляют 500 млн евро. Вместе с тем Тегеран должен Москве за топливо для «Бушер-1».

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что «финансовое положение страны сегодня особенное». Тем временем Росатом продолжает строить второй и третий энергоблоки АЭС «Бушер».

Недавно в работе электростанции произошел сбой. По словам Салехи, технические проблемы периодически случаются, а все работы будут продолжаться не более трех суток.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Тегеран задолжал Москве 500 млн евро за строительство АЭС «Бушер»
иран аэс долг бушер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru