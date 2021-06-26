Тегеран задолжал Москве 500 млн евро за строительство АЭС «Бушер»

Тегеран, 26 июня. Долговые обязательства перед российской стороной за возведение для АЭС «Бушер-2» составляют 500 млн евро. Вместе с тем Тегеран должен Москве за топливо для «Бушер-1».

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что «финансовое положение страны сегодня особенное». Тем временем Росатом продолжает строить второй и третий энергоблоки АЭС «Бушер».

Недавно в работе электростанции произошел сбой. По словам Салехи, технические проблемы периодически случаются, а все работы будут продолжаться не более трех суток.