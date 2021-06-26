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Национальная армия ЦАР выбила остатки боевиков из города Нделе

ЦАР
Национальная армия ЦАР выбила остатки боевиков из города Нделе
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 26 июня. Войска ЦАР продолжают антитеррористическую операцию. На этот раз военнослужащие освободили от боевиков город Нделе и зачистили его окрестности.

Данный населенный пункт находится на близком расстоянии от границы с Чадом. Возвращение контроля над городом означает, что властям Центральноафриканской Республики удалось стабилизировать ситуацию на государственных рубежах, что является важной стратегической победой.

Успешная операция показала эффективность вооруженных сил африканской страны (FACA), которые проходят подготовку у российских инструкторов. Военные аналитики уверены, что теперь чадские наемники, поддерживаемые западными силами, больше не смогут терроризировать местное население, проживающее в пограничных районах.

Ранее стало известно, что чадцы незаконным образом обустроили военную базу на территории ЦАР. При этом Нджамена предпочитает обвинять Банги в дестабилизации обстановки на северных рубежах.

Несмотря на то, что основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» уже уничтожены, в республике все еще остались малочисленные бандформирования и разрозненные отряды боевиков.

Ранее военнослужащие ЦАР сумели освободить и зачистить город Бриа, столицу восточной префектуры Верхнее Котто. Бойцы также зачистили от боевиков населенный пункт Банга, расположенный на границе с Камеруном и Чадом. Это важная победа, которую одержала FACA и глава страны Фостен-Арканж Туадера.

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цар нделе
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