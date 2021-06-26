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Глава Танзании попросила МВФ выделить 571 миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Африка
Глава Танзании попросила МВФ выделить 571 миллион долларов на борьбу с коронавирусом
wikipedia.org  /  Embassy of the United States, Dar es Salaam / Public Domain

Додома, 26 июня. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан обратилась к Международному валютному фонду за финансовой помощью.

Глава африканского государства запросила выделить ссуду в размере 571 миллиона долларов.

Сулуху заявила, что Танзания нуждается в денежных средствах для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Как вы знаете, мир борется с третьей волной пандемии COVID-19. В нашей стране есть ее признаки. Пандемия уже давно наступила, и мы не должны игнорировать ее», — обратилась президент к МВФ.

Ранее сообщалось о том, что танзанийский президент 10 мая первый раз появилась на публике в маске. Она принесла за это извинения и сказала, что тем самым желает уберечь пожилых людей от опасности заражения коронавирусной инфекцией.

«Мы приносим извинения: наш образ жизни изменился, и мы пришли сюда сегодня в масках. Ппожилые люди подвергаются более высокому риску заражения, поэтому мы должны защитить их», — отметила Сулуху.

В тот день глава государства также объяснила значимость создания специальной комиссии по борьбе с COVID-19.

«Мы не можем и дальше прятать голову в песок. Я создам комитет, который профессионально рассмотрит ситуацию, а затем сообщу о результатах правительству», — подчеркнула лидер.

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