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«Люди питаются плодами кактуса и саранчой»: сильнейшая засуха угрожает Мадагаскару

Африка
«Люди питаются плодами кактуса и саранчой»: сильнейшая засуха угрожает Мадагаскару
Федеральное агентство новостей  / 

Антананариву, 26 июня. Эксперты Всемирной продовольственной программы (WFP) опубликовали отчет о сильнейшей засухе, которая угрожает жителям Мадагаскара.

Ученые заявили, что опасное природное явление может стать причиной голода. При этом пострадают более 1,14 миллиона человек. Около 14 тысяч из них уже находятся в катастрофических условиях, а к октябрю это число увеличится вдвое.

Региональный директор WFP по югу Африки Лола Кастро рассказала, что за 28 лет работы в организации не видела ничего подобного.

«Тысячи семей уже несколько месяцев питаются сырыми плодами красного кактуса, листьями и саранчой», — поделилась она.

Правительство Мадагаскара и ООН призывают мировое сообщество выделить около 155 миллионов долларов, чтобы обеспечить местных жителей продовольствием.

Ранее сообщалось, что африканскому континенту угрожает массовый голод. По предварительной оценке, около 230 миллионов человек к югу от Сахары постоянно страдают от нехватки пищи.

Некоторые страны подвергаются нашествию саранчи, среди них Эфиопия, Кения и Уганда. Насекомые съедают посевы, оставляя население умирать без достаточного количества продовольствия.

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