Автомобиль протаранил ворота посольства РФ в Минске

Минск, 26 июня. Легковой автомобиль врезался в ворота российского посольства в Минске. Водителя задержали, сообщили в Госавтоинспекции столицы белорусского государства.

Иномарка Ford протаранила ворота посольства. Водитель пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками ГАИ. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются обстоятельства и мотивы действий задержанного.

Недавно в Ангарске подросток сел за руль и устроил погоню с полицейскими. При задержании выяснилось, что 14-летний юноша находился в состоянии алкогольного опьянения.