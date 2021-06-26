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Автомобиль протаранил ворота посольства РФ в Минске

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Происшествия
Автомобиль протаранил ворота посольства РФ в Минске
wikipedia.org  /  Homoatrox / CC BY-SA 4.0

Минск, 26 июня. Легковой автомобиль врезался в ворота российского посольства в Минске. Водителя задержали, сообщили в Госавтоинспекции столицы белорусского государства.

Иномарка Ford протаранила ворота посольства. Водитель пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками ГАИ. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются обстоятельства и мотивы действий задержанного.

Недавно в Ангарске подросток сел за руль и устроил погоню с полицейскими. При задержании выяснилось, что 14-летний юноша находился в состоянии алкогольного опьянения.

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