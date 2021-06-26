Гости «Петербургского уикенда» продолжили встречу на улицах культурной столицы

Сегодня, 26 июня, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялось очередное заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд», в ходе которого гости встречи обсудили актуальные вопросы, касающиеся как внутренней жизни страны, так и внешней.

Эксперты высказались на тему участия сборной России в чемпионате Европы по футболу. Российский футболист, вице-президент Федерации футбола Ленинградской области, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин и шеф-редактор спортивной редакции телеканала «Санкт-Петербург» Иван Лосев подискутировали, есть ли смысл менять тренера национальной футбольной команды и что позволит нашим спортсменам выступать на важных матчах лучше.

В ходе обсуждения провокационных действий со стороны Великобритании в водах Крыма сошлись во мнениях писатель, военный обозреватель Алексей Суконкин и ведущий телеканала «Россия-24» Роман Плюсов.

О важности и необходимости вакцинации поделились мнением генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Иван Власов, его поддержали и другие гости.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению ведущего мероприятия, эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогера Вадима Манукяна, «Петербургский уикенд» прошел в приятной атмосфере.

«Петербургский уикенд» прошел в приятной атмосфере. Сегодня было действительно много интересных гостей. А я, как модератор, постарался донести всю эту атмосферу Петербурга — летнего, настоящего, без дождей и без жары. Нам повезло с этой прекрасной погодой. Друзья, приезжайте в Петербург», — поделился мнением ведущий.

Завершилась встреча гостей проекта прогулкой по культурной столице. Участники пресс-клуба прогулялись по Невскому проспекту, посетили Дворцовую площадь, насладились роскошными видами со стрелки Васильевского острова.