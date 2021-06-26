Бонуччи выведет сборную Италии с капитанской повязкой на матч с Австрией

Лондон, 26 июня. Сборные Италии и Австрии огласили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Подопечные Роберто Манчини выйдут на поле в следующем составе: Джанлуиджи Доннарумма (голкипер), Леонардо Спинаццола, Франческо Ачерби, Леонардо Бонуччи (капитан), Джованни Ди Лоренцо, Николо Барелла, Жоржиньо, Марко Верратти, Доменико Берарди, Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле.

Стартовая расстановка австрийской сборной выглядит таким образом: Даниэль Бахман (голкипер), Мартин Хинтереггер, Давид Алаба (капитан), Александар Драгович, Штефан Лайнер, Конрад Лаймер, Флориан Гриллич, Ксавер Шлагер, Марсель Забитцер, Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович.

Свисток в матче прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Англии — Энтони Тейлор, Адам Нанн и Гари Бесвик. В качестве резервного судьи выступит швейцарец Сандро Шерер.

Ранее определился первый участник четвертьфинала Евро-2020. Сборная Дании со счетом 4:0 переиграла Уэльс и уверенно прошла в следующую стадию. Забитыми мячами отличились Каспер Дольберг (дубль), Йоаким Мехле и Мартин Брейтуэйт.