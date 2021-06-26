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Общественники призвали власти продвигать идеологию патриотизма в ЦАР

ЦАР
Общественники призвали власти продвигать идеологию патриотизма в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 26 июня. Глава общественной платформы «Гражданское движение за пробуждение сознания» Елоджи Кои поддержал идею о формировании новой государственной идеологии, сообщают центральноафриканские радиостанции Mario и Bangui FM.

Автором этой инициативы выступил координатор движения «Сознательное поколение» Ален Патрик Де Кома. Ранее он призвал молодежь республики поддержать главу ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Де Кома также выразил уверенность в том, что жители африканской страны смогли наконец объединиться против иностранных колонизаторов и наемников.

«Период с декабря 2020 года по май 2021-го стал определяющим в жизни Центральноафриканской Республики. В это время удалось прервать череду переворотов и гражданских конфликтов. Жители ЦАР увидели, что мужчины и женщины, мусульмане и христиане смогли сплотиться против общих врагов», — подчеркнул общественник.

Кои тоже не остался в стороне. Недавно лидер платформы направил открытое письмо сенаторам США, в котором осудил попытки дискредитации российских инструкторов, работающих в ЦАР.

Тогда активист поинтересовался, почему «западные коллеги» долгое время не предпринимали какие-либо действий, когда боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» уничтожали мирное население десятками.

«Народ Центральноафриканской Республики по праву задается вопросом, где вы были, когда преступники из CPC подвергали пыткам, расправам и грабежам народ ЦАР, поджигали деревни, разрушали религиозные здания? Что вы сделали, чтобы остановить эту национальную трагедию?» — поинтересовался Кои.

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цар туадера
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