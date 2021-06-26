Общественники призвали власти продвигать идеологию патриотизма в ЦАР

Банги, 26 июня. Глава общественной платформы «Гражданское движение за пробуждение сознания» Елоджи Кои поддержал идею о формировании новой государственной идеологии, сообщают центральноафриканские радиостанции Mario и Bangui FM.

Автором этой инициативы выступил координатор движения «Сознательное поколение» Ален Патрик Де Кома. Ранее он призвал молодежь республики поддержать главу ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. Де Кома также выразил уверенность в том, что жители африканской страны смогли наконец объединиться против иностранных колонизаторов и наемников.

«Период с декабря 2020 года по май 2021-го стал определяющим в жизни Центральноафриканской Республики. В это время удалось прервать череду переворотов и гражданских конфликтов. Жители ЦАР увидели, что мужчины и женщины, мусульмане и христиане смогли сплотиться против общих врагов», — подчеркнул общественник.

Кои тоже не остался в стороне. Недавно лидер платформы направил открытое письмо сенаторам США, в котором осудил попытки дискредитации российских инструкторов, работающих в ЦАР.

Тогда активист поинтересовался, почему «западные коллеги» долгое время не предпринимали какие-либо действий, когда боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» уничтожали мирное население десятками.