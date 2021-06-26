Подготовительное совещание по политическому диалогу ЕС и ЦАР прошло в Банги

Банги, 26 июня. Премьер-министр Анри-Мари Дондра организовал подготовительное совещание перед проведением политического диалога ЕС и ЦАР. Сообщается, что в ходе заседания члены правительства обсудили насущные вопросы и особенности сотрудничества.

Данное совещание прошло в присутствии нескольких государственных министров. Следующая встреча пройдет под предводительством президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера во Дворце Возрождения.

После того как Дондра официально занял пост главы правительства 15 июня, он активно контактирует с местными чиновниками, дабы удостовериться в их эффективности и работоспособности. Например, премьер-министр недавно принял у себя делегацию руководителей республиканских учреждений, чтобы обсудить решение экономических проблем государства.

Однако изначально Дондра встретился с поверенным в делах РФ в Центральноафриканской Республике Евгением Мигуновым. Подобный жест сигнализирует о желании Банги сохранить курс на плотное сотрудничество с Москвой.