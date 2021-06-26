Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 21:46
21:43
Происшествия
Автомобиль протаранил ворота посольства РФ в Минске
21:43
Весь мир
Общественники призвали власти продвигать идеологию патриотизма в ЦАР
21:42
Евро 2020
Бонуччи выведет сборную Италии с капитанской повязкой на матч с Австрией
21:40
Весь мир
Подготовительное совещание по политическому диалогу ЕС и ЦАР прошло в Банги
21:35
Общество
Выбираем лучший крем против купероза на лице: рейтинг ФАН
21:35
Происшествия
Жительница Храброво коленом сломала подруге руку
21:33
Общество
Врач указал на главную ошибку худеющих людей
21:33
Общество
ВОЗ призывает активизироваться для борьбы с индийским штаммом коронавируса
21:32
Евро 2020
Зарубежные фанаты во время Евро-2020 влюбились в Петербург
21:31
Общество
Депутат Онищенко высказался про излишнее назначение лекарств в больницах
Все новости

Врач указал на главную ошибку худеющих людей

  /   Обновлено: 26 июня 2021 21:33
Общество
Врач указал на главную ошибку худеющих людей
pixabay.com

Москва, 26 июня. Телеведущий и популярный врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал главную ошибку худеющих людей и рассказал о правилах похудения, передает «РИА Новости Крым».

Эксперт отметил, что многие люди для того, чтобы достигнуть желаемых килограммов, совершают главную ошибку — спешат. По словам врача, данное стремление приводит к усугублению ситуации.

«Быстрое снижение веса создает дисбаланс гормональной системы, что приводит к набору веса», — объяснил Мясников.

Он также добавил, что сбросить лишний вес вполне возможно в домашних условиях, если делать это постепенно. Мясников советовал снижать исходный вес в течение трех месяцев не более чем на пять процентов.

«Мы будем вес снижать потихонечку, постепенно, а гормоны будут «думать», что все хорошо – у нас соблюдается баланс, и не будут вам понижать обмен веществ и повышать аппетит», — рассказал врач.

Кроме того, исключить риск переедания возможно, если периодически употреблять фрукты и овощи — яблоки, морковь и огурцы. Данный способ позволит ощутить сытость, а также избежать тяжести в организме.

Ранее диетолог Лазуренко напомнила, как правильно выбирать сезонные овощи и фрукты для того, чтобы эти продукты приносили нам максимальную пользу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач указал на главную ошибку худеющих людей
диета врач
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru