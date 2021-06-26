Врач указал на главную ошибку худеющих людей

Москва, 26 июня. Телеведущий и популярный врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал главную ошибку худеющих людей и рассказал о правилах похудения, передает «РИА Новости Крым».

Эксперт отметил, что многие люди для того, чтобы достигнуть желаемых килограммов, совершают главную ошибку — спешат. По словам врача, данное стремление приводит к усугублению ситуации.

«Быстрое снижение веса создает дисбаланс гормональной системы, что приводит к набору веса», — объяснил Мясников.

Он также добавил, что сбросить лишний вес вполне возможно в домашних условиях, если делать это постепенно. Мясников советовал снижать исходный вес в течение трех месяцев не более чем на пять процентов.

«Мы будем вес снижать потихонечку, постепенно, а гормоны будут «думать», что все хорошо – у нас соблюдается баланс, и не будут вам понижать обмен веществ и повышать аппетит», — рассказал врач.

Кроме того, исключить риск переедания возможно, если периодически употреблять фрукты и овощи — яблоки, морковь и огурцы. Данный способ позволит ощутить сытость, а также избежать тяжести в организме.

Ранее диетолог Лазуренко напомнила, как правильно выбирать сезонные овощи и фрукты для того, чтобы эти продукты приносили нам максимальную пользу.