Зарубежные фанаты во время Евро-2020 влюбились в Петербург

Санкт-Петербург, 26 июня. Власти Петербурга основательно подготовились к Евро-2020 и это принесло свои плоды. Приехавшие в гости иностранцы пришли в восторг от города.

Петербург тщательно подготовился к встрече зарубежных гостей во время Евро. Город преобразился. Его украсили различными флажками и инсталляциями, были организованы фан-зоны, на центральных улицах красовались билборды ПМЭФ.

Северная столица уже приняла семь матчей группового этапа и теперь находится в предвкушении четвертьфинала.

Во время проведения массовых мероприятий в Петербурге можно было встретить людей из разных уголков мира, даже из таких, которые совершенно не ассоциируются с футболом.

Город преобразился. Конюшенная площадь превратилась в настоящую футбольную деревню — с уютной фан-зоной, развлечениями для публики и широким экраном, на которых показывали игры.

Самое большое количество болельщиков приехало в Петербург из Швеции, Польши и Финляндии. Истинным фанатам футбола не помешали даже закрытые границы.

После игр болельщики собирались в многочисленных барах, чтобы отпраздновать и пообщаться. Также они прогуливались по городу и восхищались его красотой.

«Тут красиво и душевно. Люди приветливые и доброжелательные. Думаю, приеду сюда еще раз», — рассказал польский фанат.

Также он сообщил, что самым памятным, хоть и омраченным проигрышем любимой сборной, днем для него стал матч Швеция — Польша (3:2), который завершил групповой этап в Санкт-Петербурге. Именно после этой игры волна расстроенных поляков отправилась к недавно отреставрированной станции метро «Зенит», которая тоже их очень впечатлила тем, что она пропитана настоящим духом футбола.

Больше всего футбольная атмосфера ощущалась на Крестовском острове и в фан-зоне на Конюшенной.

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