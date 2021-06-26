Mitsubishi выпустит новый электрокар к 2023 году

Токио, 26 июня. Японский автопроизводитель Mitsubishi собирается выпустить новую модель. Инсайдеры сообщают, что это будет электрокар.

Сегодня известно, что стоимость транспортного средства составит менее 18 тысяч долларов США. Новинка, по предварительным данным, будет представлена компанией в 2023 году. Сборку планируется наладить на новой производственной площадке Mitsubishi, которая находится в Таиланде. Ожидается, что главным рынком сбыта станет Юго-Восточная Азия.

Недавно аналитики рассказали, что главной причиной роста цен на автомобили стала инфляция. За последние полгода стоимость новых машин выросла на пять-десять процентов.