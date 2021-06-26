Журналист из США назвал главную цель провокации британского флота в Черном море

Москва, 26 июня. Британский эсминец HMS Defender вторгся в российские воды в Черном море, чтобы уничтожить малейшую перспективу на налаживание отношений между США и Россией.

Таким мнением в эфире телеканала «Россия 1» поделился журналист из США Майкл Бом. По его словам, Североатлантический альянс уже сплотился под руководством США и отличился в последние месяцы ростом числа сомнительных заявлений о «российской угрозе», которые звучали по поводу и без. Однако с мая активность НАТО в этом отношении пошла на убыль. Журналист связывает это с недавним саммитом США — Россия. Он предположил, что Альянсу предложили на время сбавить обороты и не раскачивать лодку перед встречей Путина и Байдена.

«Хотел обратить ваше внимание, что именно Пентагон — силовая структура, выразил поддержку Великобритании. То есть, это говорит о том, что есть силовики и в Британии, и в Америке. И они хотят сорвать эти примирительные шаги Байдена с Россией, им очень не нравится эта оттепель. Оттепель закончена, на паузе», — заявил Бом.

А вот либеральный политолог Сергей Станкевич с американцем не согласился и предположил, что британский эсминец прибыл к берегам Крыма, что устроить провокацию перед саммитом Евросоюза с возможным участием России. Хотя теперь Лондон осознал, что затеял опасную игру и его партнеры по НАТО будут не рады, что британские власти решили подразнить русского медведя. Сейчас лучшим решением для Лондона будет рьяно отрицать предумышленный характер провокации и списывать все на досадную случайность.

«Неслучайно буквально сразу после этого эпизода и саммит резко отпал», — заметил Станкевич.

Примечательно, что спустя три дня после инцидента с британским кораблем в Черное море прибыл эсминец ВМС США Ross. Он сразу попал под пристальное наблюдение Черноморского флота России, о чем сообщили в Национальном центре управления обороной.