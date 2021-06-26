Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 21:45
21:43
Происшествия
Автомобиль протаранил ворота посольства РФ в Минске
21:43
Весь мир
Общественники призвали власти продвигать идеологию патриотизма в ЦАР
21:42
Евро 2020
Бонуччи выведет сборную Италии с капитанской повязкой на матч с Австрией
21:40
Весь мир
Подготовительное совещание по политическому диалогу ЕС и ЦАР прошло в Банги
21:35
Общество
Выбираем лучший крем против купероза на лице: рейтинг ФАН
21:35
Происшествия
Жительница Храброво коленом сломала подруге руку
21:33
Общество
Врач указал на главную ошибку худеющих людей
21:33
Общество
ВОЗ призывает активизироваться для борьбы с индийским штаммом коронавируса
21:32
Евро 2020
Зарубежные фанаты во время Евро-2020 влюбились в Петербург
21:31
Общество
Депутат Онищенко высказался про излишнее назначение лекарств в больницах
Все новости

Журналист из США назвал главную цель провокации британского флота в Черном море

  /   Обновлено: 26 июня 2021 21:25
Политика
Журналист из США назвал главную цель провокации британского флота в Черном море
royalnavy.mod.uk  /  The Royal Navy website

Москва, 26 июня. Британский эсминец HMS Defender вторгся в российские воды в Черном море, чтобы уничтожить малейшую перспективу на налаживание отношений между США и Россией.

Таким мнением в эфире телеканала «Россия 1» поделился журналист из США Майкл Бом. По его словам, Североатлантический альянс уже сплотился под руководством США и отличился в последние месяцы ростом числа сомнительных заявлений о «российской угрозе», которые звучали по поводу и без. Однако с мая активность НАТО в этом отношении пошла на убыль. Журналист связывает это с недавним саммитом США — Россия. Он предположил, что Альянсу предложили на время сбавить обороты и не раскачивать лодку перед встречей Путина и Байдена.

«Хотел обратить ваше внимание, что именно Пентагон — силовая структура, выразил поддержку Великобритании. То есть, это говорит о том, что есть силовики и в Британии, и в Америке. И они хотят сорвать эти примирительные шаги Байдена с Россией, им очень не нравится эта оттепель. Оттепель закончена, на паузе», — заявил Бом.

А вот либеральный политолог Сергей Станкевич с американцем не согласился и предположил, что британский эсминец прибыл к берегам Крыма, что устроить провокацию перед саммитом Евросоюза с возможным участием России. Хотя теперь Лондон осознал, что затеял опасную игру и его партнеры по НАТО будут не рады, что британские власти решили подразнить русского медведя. Сейчас лучшим решением для Лондона будет рьяно отрицать предумышленный характер провокации и списывать все на досадную случайность.

«Неслучайно буквально сразу после этого эпизода и саммит резко отпал», — заметил Станкевич.

Примечательно, что спустя три дня после инцидента с британским кораблем в Черное море прибыл эсминец ВМС США Ross. Он сразу попал под пристальное наблюдение Черноморского флота России, о чем сообщили в Национальном центре управления обороной.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Журналист из США назвал главную цель провокации британского флота в Черном море
путин нато черное море байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru