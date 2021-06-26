Российские легкоатлеты в полном составе выступят на Олимпиаде в Токио

Токио, 26 июня. Международная федерация легкой атлетики разрешила всем российским спортсменам принять участие в Олимпиаде, которая пройдет в Токио.

Участие в играх смогут принять только те спортсмены, у которых нейтральный статус. Один из лучших легкоатлетов России Сергей Шубенков также получил официальное разрешение от Международной федерации бега на участие в Олимпиаде. Спортсмен является действующим чемпионом мира в беге с барьерами на дистанции 110 метров. Летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 23 августа по 8 июля.

Ранее стало известно, сколько человек смогут посещать спортивные объекты во время Олимпиады в Японии.Соревнования смогут посетить только 10 тысяч человек.