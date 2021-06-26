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В Китае поддержали отказ Украины от резолюции по Синьцзяну

  /   Обновлено: 26 июня 2021 21:12
Политика
В Китае поддержали отказ Украины от резолюции по Синьцзяну
pixabay.com

Пекин, 26 июня. Китайское руководство приветствует решение Киева не присоединяться к предложенному Канадой в ООН проекту по Синьцзян-Уйгурскому автономному району.

В китайском МИД сообщили, что отказ Украины поддержать коммюнике по Синьцзяну говорит о «независимой позиции» киевской власти и ее стремлении руководствоваться реальными фактами.

«КНР приветствует это», — указано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Дипломаты уточнили, что невмешательство украинских представителей во внутригосударственные дела Китая соответствует уставу Организации Объединенных Наций. Это говорит о поражении некоторых западных стран, которые пытаются оклеветать Пекин.

Посольство КНР ранее выразило протест участникам «Большой семерки» из-за высказываний в адрес Пекина.

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