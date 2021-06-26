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Кристина Асмус призналась в безумной любви к женатому Олегу Меньшикову

  /   Обновлено: 26 июня 2021 21:10
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась в безумной любви к женатому Олегу Меньшикову
instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 26 июня. Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус прокомментировала публикации о ее романтических чувствах к актеру и режиссеру Олегу Меньшикову.

В СМИ появилось сообщение, что актриса влюблена в женатого артиста, являющегося ее художественном руководителем. Авторы статьи ссылались на анонимного знакомого Асмус. Звезда «Интернов» разместила отрывок из этого материала в Instagram Stories.

Знаменитость отреагировала на публикацию с юмором. Актриса в шутку порадовалась, что «пресса впервые написала правду».

«Я действительно безумнейше люблю Олега Евгеньевича!» — призналась Асмус.

Продолжая иронизировать, артистка отметила единственный нюанс. По словам знаменитости, ее любовь к Меньшикову взаимна.

Театральный режиссер женат на актрисе Анастасии Черновой. Супруги узаконили отношения в 2005 году, детей у пары нет.

Кристина Асмус была замужем за юмористом Гариком Харламовым, но в прошлом году супруги развелись. У актрисы есть дочь Анастасия от бывшего мужа.

Как складывается личная жизнь Асмус после развода, доподлинно неизвестно. Харламова же подозревали в любовной связи с актрисой Катериной Ковальчук. Близкий друг шоумена подтвердил, что у комика действительно роман с артисткой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кристина Асмус призналась в безумной любви к женатому Олегу Меньшикову
звезды меньшиков асмус
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