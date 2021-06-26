«Справедливая Россия — За правду» внесла Запашного в список одномандатников на выборы

Москва, 26 июня. «Справедливая Россия — За правду» определила перечень кандидатов в депутаты по одномандатным округам на предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму.

В частности, в список вошли юрист Екатерина Гордон, политик Борис Надеждин, журналист Глеб Пьяных, а также народный артист России и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный. Последний намерен баллотироваться в Ижевском округе № 34. В общей сложности кандидаты от справороссов выдвинуты в 223 одномандатных округах.

Ранее состоялось закрытое заседание президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду». В рамках встречи участники утвердили лидеров в общефедеральной части списка кандидатов на выборы в Госдуму. Ими стали глава политической силы Сергей Миронов и его сопредседатели — Захар (Евгений) Прилепин и Геннадий Семигин.