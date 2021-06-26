Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 21:45
21:43
Происшествия
Автомобиль протаранил ворота посольства РФ в Минске
21:43
Весь мир
Общественники призвали власти продвигать идеологию патриотизма в ЦАР
21:42
Евро 2020
Бонуччи выведет сборную Италии с капитанской повязкой на матч с Австрией
21:40
Весь мир
Подготовительное совещание по политическому диалогу ЕС и ЦАР прошло в Банги
21:35
Общество
Выбираем лучший крем против купероза на лице: рейтинг ФАН
21:35
Происшествия
Жительница Храброво коленом сломала подруге руку
21:33
Общество
Врач указал на главную ошибку худеющих людей
21:33
Общество
ВОЗ призывает активизироваться для борьбы с индийским штаммом коронавируса
21:32
Евро 2020
Зарубежные фанаты во время Евро-2020 влюбились в Петербург
21:31
Общество
Депутат Онищенко высказался про излишнее назначение лекарств в больницах
Все новости

Кристоф Вальц сыграет в экранизации романа Тома Холта «Переносная дверь»

  /   Обновлено: 26 июня 2021 21:04
Общество
Кристоф Вальц сыграет в экранизации романа Тома Холта «Переносная дверь»
Global Look Press  /  Starpix/ZUMAPRESS.com

Канны, 26 июня. Известный австрийский актер Кристоф Вальц, который «прописался» в Голливуде, получил роль в фэнтези «Переносная дверь».

Анонс картины показали в рамках Каннского кинофестиваля, сообщает издание The Variety. Главные роли в ней исполнят Кристоф Вальц, Сэм Нил и Патрик Гибсон. Одноименный роман Тома Холта для кино адаптировал сценарист Леон Форд, постановку доверили Джеффри Уокеру.

В центре повествования находится загадочная фирма J.W. Wells & Co со штаб-квартирой в Лондоне. Стажеры, которые недавно получили там работу, узнают, что их директора разрушают хрупкий магический мир. Съемки «Переносной двери» уже идут полным ходом, дата премьеры пока не называется.

Ранее фильм о петербургском Эрмитаже, который был снят на iPhone, попал в число участников международного фестиваля рекламы «Каннские львы». Лента студии Bazelevs борется за победу сразу в трех номинациях.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кристоф Вальц сыграет в экранизации романа Тома Холта «Переносная дверь»
Кристоф Вальц актер фильм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru