Кристоф Вальц сыграет в экранизации романа Тома Холта «Переносная дверь»

Канны, 26 июня. Известный австрийский актер Кристоф Вальц, который «прописался» в Голливуде, получил роль в фэнтези «Переносная дверь».

Анонс картины показали в рамках Каннского кинофестиваля, сообщает издание The Variety. Главные роли в ней исполнят Кристоф Вальц, Сэм Нил и Патрик Гибсон. Одноименный роман Тома Холта для кино адаптировал сценарист Леон Форд, постановку доверили Джеффри Уокеру.

В центре повествования находится загадочная фирма J.W. Wells & Co со штаб-квартирой в Лондоне. Стажеры, которые недавно получили там работу, узнают, что их директора разрушают хрупкий магический мир. Съемки «Переносной двери» уже идут полным ходом, дата премьеры пока не называется.

Ранее фильм о петербургском Эрмитаже, который был снят на iPhone, попал в число участников международного фестиваля рекламы «Каннские львы». Лента студии Bazelevs борется за победу сразу в трех номинациях.