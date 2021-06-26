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Модернизация китайской армии встревожила главу Военного комитета НАТО

  /   Обновлено: 26 июня 2021 21:04
Армия
Модернизация китайской армии встревожила главу Военного комитета НАТО
wikipedia.org  /  策划 / Public Domain

Брюссель, 26 июня. Модернизация Вооруженных сил Китая становится угрозой для стран НАТО. Об этом заявил глава Военного комитета Альянса Стюарт Пич.

По его словам, китайская армия развивается «шокирующими» темпами, поэтому Альянс должен пристально наблюдать за этим процессом.

«Просто шокирует, как быстро Китай построил корабли, модернизировал свои военно-воздушные силы, сколько он вложил в кибернетику и другие формы управления информацией, не в последнюю очередь в распознавание лиц», — отметил Пич.

Он также добавил, что все члены НАТО должны проанализировать данную ситуацию и решить, что могут значить для Альянса военные амбиции Китая.

Ранее журналисты китайского издания Global Times объяснили, почему президент США Джо Байден произнес ряд весьма унизительных для российской стороны слов в ходе выступления на женевском саммите НАТО. По их мнению, заявления американского лидера являются попыткой испортить отношения Пекина и Москвы, передает «Утро.ру».

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