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Экс-супруга Романа Малькова попросила Макееву не делать «глупых постов» с извинениями

  /   Обновлено: 26 июня 2021 21:02
Шоу-бизнес
Экс-супруга Романа Малькова попросила Макееву не делать «глупых постов» с извинениями
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 26 июня. Бывшая жена Романа Малькова заявила, что испытывает физическое отвращение от скандала, в котором оказалась. Она обратилась к Анастасии Макеевой и попросила оставить ее в покое.

Актриса Анастасия Макеева после выхода скандального выпуска программы «Прямой эфир» попыталась зарыть топор войны. Она написала большой пост на своей странице в Instagram, в котором извинилась перед экс-супругой Романа Малькова Светланой. Звезда кино призвала женщину к перемирию и заявила, что готова даже стать для нее подругой.

В аккаунте Светланы появилась ответная публикация с извинениями. Однако позже пост был удален. Бывшей жене Малькова пришлось записать видеообращение, чтобы прояснить ситуацию. По ее словам, сообщение в соцсети дело рук взломщиков и сама она ни на какое перемирие с актрисой идти не собирается. Женщина призналась, что уже физически устала от этого скандала и просто хочет, чтобы ее семью оставили в покое.

«Забудь меня и моих детей. <...> Не надо извинений, не надо писать посты глупые», — сказала Светлана.

Женщина считает, что Макеева своим поведением, интервью и бесконечными публикациями в сети только усугубила ситуацию. Экс-супруга Малькова заявила, что с разводом должны были разбираться только она и бывший муж. Однако звезда кино то и дело «сует свой нос в чужие дела».

Программа «Прямой эфир» с участием Анастасии Макеевой и Светланы Мальковой не обошлась без драк. Потасовка произошла за кулисами после завершения съемок. Разнимать вцепившихся в друг друга женщин пришлось самому Роману.

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отношения макеева мальков
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