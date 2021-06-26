Экс-супруга Романа Малькова попросила Макееву не делать «глупых постов» с извинениями

Москва, 26 июня. Бывшая жена Романа Малькова заявила, что испытывает физическое отвращение от скандала, в котором оказалась. Она обратилась к Анастасии Макеевой и попросила оставить ее в покое.

Актриса Анастасия Макеева после выхода скандального выпуска программы «Прямой эфир» попыталась зарыть топор войны. Она написала большой пост на своей странице в Instagram, в котором извинилась перед экс-супругой Романа Малькова Светланой. Звезда кино призвала женщину к перемирию и заявила, что готова даже стать для нее подругой.

В аккаунте Светланы появилась ответная публикация с извинениями. Однако позже пост был удален. Бывшей жене Малькова пришлось записать видеообращение, чтобы прояснить ситуацию. По ее словам, сообщение в соцсети дело рук взломщиков и сама она ни на какое перемирие с актрисой идти не собирается. Женщина призналась, что уже физически устала от этого скандала и просто хочет, чтобы ее семью оставили в покое.

«Забудь меня и моих детей. <...> Не надо извинений, не надо писать посты глупые», — сказала Светлана.