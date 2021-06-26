Прямая линия обнародовала обращения россиян к Путину

Москва, 26 июня. Обращения российских граждан к президенту страны Владимиру Путину опубликовали на сайте прямой линии.

Прямая линия обнародовала более 30 видеообращений и вопросов в адрес Путина. Конференция главы государства состоится 30 июня в 12:00 по московскому времени. Трансляцию будут вести главные телеканалы страны.

Ранее стало известно, что лидеру страны поступили уже больше 100 тысяч обращений. Основными темами являются вакцинация и борьба с коронавирусной инфекцией. Жители России могут обратиться к президенту с помощью приложения «Москва-Путину», сказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Разработка позволяет записать текстовое, аудио- и видеосообщение.