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Прямая линия обнародовала обращения россиян к Путину

  /   Обновлено: 26 июня 2021 21:01
Политика
Прямая линия обнародовала обращения россиян к Путину
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 26 июня. Обращения российских граждан к президенту страны Владимиру Путину опубликовали на сайте прямой линии.

Прямая линия обнародовала более 30 видеообращений и вопросов в адрес Путина. Конференция главы государства состоится 30 июня в 12:00 по московскому времени. Трансляцию будут вести главные телеканалы страны.

Ранее стало известно, что лидеру страны поступили уже больше 100 тысяч обращений. Основными темами являются вакцинация и борьба с коронавирусной инфекцией. Жители России могут обратиться к президенту с помощью приложения «Москва-Путину», сказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Разработка позволяет записать текстовое, аудио- и видеосообщение.

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