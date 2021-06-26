Водолазы достали тело утонувшего под Рязанью мужчины

Рязань, 26 июня. Спасателям удалось найти и извлечь со дна реки тело утонувшего 44-летнего мужчины. Трагедия произошла около деревни Брыкин Бор в Спасском районе.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Рязанской области, к поисковым работам были привлечены шесть водолазов и три единицы спецтехники.

Тело погибшего смогли найти только спустя сутки. Спасатели обследовали около 2 тысяч квадратных метров дна Пры.

Погибшим оказался 44-летний житель села Лакаш. По словам очевидцев, в тот день мужчина был нетрезв. Он зашел в воду и почувствовал себя плохо. Спасти тонувшего не удалось.

Ранее водолазы извлекли тело мужчины из реки Хопер в Саратовской области. Обстоятельства его гибели изучают следователи.