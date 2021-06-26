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Водолазы достали тело утонувшего под Рязанью мужчины

  /   Обновлено: 26 июня 2021 21:01
Происшествия
Водолазы достали тело утонувшего под Рязанью мужчины
rosgvard.ru  /  Пресс-служба Федеральной службы войск нацгвардии РФ

Рязань, 26 июня. Спасателям удалось найти и извлечь со дна реки тело утонувшего 44-летнего мужчины. Трагедия произошла около деревни Брыкин Бор в Спасском районе.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Рязанской области, к поисковым работам были привлечены шесть водолазов и три единицы спецтехники.

Тело погибшего смогли найти только спустя сутки. Спасатели обследовали около 2 тысяч квадратных метров дна Пры.

Погибшим оказался 44-летний житель села Лакаш. По словам очевидцев, в тот день мужчина был нетрезв. Он зашел в воду и почувствовал себя плохо. Спасти тонувшего не удалось.

Ранее водолазы извлекли тело мужчины из реки Хопер в Саратовской области. Обстоятельства его гибели изучают следователи.

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