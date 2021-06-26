ВСУ открыли огонь по поселку на западной окраине Донецка

Донецк, 26 июня. Поселок Трудовские на западной окраине Донецка попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, обстрел производился ближе к вечеру. На данный момент информация о разрушениях и пострадавших в поселке не поступала.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Народной милиции ДНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ из-за того, что неоднократные попытки задействовать координационный механизм в СЦКК были проигнорированы.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала на «слепоту» Запада, который не замечает обстрелов украинской армии в Донбассе, передает «Царьград».