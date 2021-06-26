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ВСУ открыли огонь по поселку на западной окраине Донецка

  /   Обновлено: 26 июня 2021 21:01
Армия
ВСУ открыли огонь по поселку на западной окраине Донецка
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 26 июня. Поселок Трудовские на западной окраине Донецка попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, обстрел производился ближе к вечеру. На данный момент информация о разрушениях и пострадавших в поселке не поступала.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Народной милиции ДНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ из-за того, что неоднократные попытки задействовать координационный механизм в СЦКК были проигнорированы.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала на «слепоту» Запада, который не замечает обстрелов украинской армии в Донбассе, передает «Царьград».

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