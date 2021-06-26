Баранец объяснил, почему ВС РФ должны следить за черноморскими учениями НАТО

Москва, 26 июня. Россия должна внимательно отслеживать каждый этап крупных учений Альянса Sea Breeze-2021 в черноморской акватории, полагает военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Актуальность подобных действий подтверждается недавней провокацией британского эсминца Defender близ крымского побережья, сообщил Баранец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Учения НАТО Sea Breeze-2021 в Черном море стартуют уже 28 июня и могут представлять угрозу для безопасности Крымского полуострова», — уверен военный обозреватель.

По словам Баранца, бомбардировщикам и истребителям ВКС РФ и всему корабельному составу Черноморского флота следует находиться в состоянии полной боевой готовности для пресечения возможной атаки со стороны коллективного Запада. НАТО собрало в Черном море «орду из 32 кораблей», которые могут вынашивать деструктивные планы в отношении России, резюмировал военный обозреватель «Комсомольской правды».

Ранее Баранец объяснил, как глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу может одним предупреждением остудить провокационную активность Альянса. О неожиданной подоплеке инцидента с британским эсминцем Defender информировал «Царьград».