Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 21:44
21:43
Происшествия
Автомобиль протаранил ворота посольства РФ в Минске
21:43
Весь мир
Общественники призвали власти продвигать идеологию патриотизма в ЦАР
21:42
Евро 2020
Бонуччи выведет сборную Италии с капитанской повязкой на матч с Австрией
21:40
Весь мир
Подготовительное совещание по политическому диалогу ЕС и ЦАР прошло в Банги
21:35
Общество
Выбираем лучший крем против купероза на лице: рейтинг ФАН
21:35
Происшествия
Жительница Храброво коленом сломала подруге руку
21:33
Общество
Врач указал на главную ошибку худеющих людей
21:33
Общество
ВОЗ призывает активизироваться для борьбы с индийским штаммом коронавируса
21:32
Евро 2020
Зарубежные фанаты во время Евро-2020 влюбились в Петербург
21:31
Общество
Депутат Онищенко высказался про излишнее назначение лекарств в больницах
Все новости

Баранец объяснил, почему ВС РФ должны следить за черноморскими учениями НАТО

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:59
Армия
Баранец объяснил, почему ВС РФ должны следить за черноморскими учениями НАТО
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

Москва, 26 июня. Россия должна внимательно отслеживать каждый этап крупных учений Альянса Sea Breeze-2021 в черноморской акватории, полагает военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Актуальность подобных действий подтверждается недавней провокацией британского эсминца Defender близ крымского побережья, сообщил Баранец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Учения НАТО Sea Breeze-2021 в Черном море стартуют уже 28 июня и могут представлять угрозу для безопасности Крымского полуострова», — уверен военный обозреватель.

По словам Баранца, бомбардировщикам и истребителям ВКС РФ и всему корабельному составу Черноморского флота следует находиться в состоянии полной боевой готовности для пресечения возможной атаки со стороны коллективного Запада. НАТО собрало в Черном море «орду из 32 кораблей», которые могут вынашивать деструктивные планы в отношении России, резюмировал военный обозреватель «Комсомольской правды».

Ранее Баранец объяснил, как глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу может одним предупреждением остудить провокационную активность Альянса. О неожиданной подоплеке инцидента с британским эсминцем Defender информировал «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Баранец объяснил, почему ВС РФ должны следить за черноморскими учениями НАТО
крым вмф баранец sea breeze-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru