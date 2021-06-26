В Новосибирске задержали сбившего пятилетнего мальчика водителя Bentley

Новосибирск, 26 июня. Водитель Bentley Continental совершил наезд на пятилетнего мальчика, переходящего с матерью дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После наезда мужчина скрылся с места ДТП.

Пострадавший был госпитализирован с травмой ноги. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Полиция организовала розыск виновника дорожно-транспортного происшествия.

Спустя сутки злоумышленник был задержан. Нарушителем оказался 31-летний житель Калининского района Новосибирска. В момент ДТП он находился за рулем без водительского удостоверения, у него также отсутствовал полис страховки транспортного средства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении задержанного составлено пять административных протоколов. Мужчине грозит наказание в виде ареста до 15 суток.

В Казани вооруженный таксист обстрелял пассажиров из пистолета и скрылся с места происшествия. В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция.