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Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом Евро-2020

  /   Обновлено: 26 июня 2021 21:01
Евро 2020
Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом Евро-2020
Global Look Press  /  Revierfoto/Keystone Press Agency

Амстердам, 26 июня. Футболисты сборной Дании одержали победу над валлийской национальной командой в первом матче плей-офф 16-го чемпионата Европы.

Матч сборных Уэльса и Дании завершился на стадионе «Йохан Круифф Арена» в столице Нидерландов. Номинальные гости одержали победу со счетом 4:0.

На 27-й минуте Каспер Дольберг вывел сборную Дании вперед, поразив ворота валлийской национальной команды ударом из-за пределов штрафной. Во втором тайме форвард оформил дубль. Дольберг воспользовался ошибкой обороны сборной Уэльса и с близкого расстояния поразил ворота Дэнни Уорда. На 89-й минуте Йоаким Мехле довел счет до крупного. В добавленное время ворота валлийской национальной команды поразил Мартин Брейтуэйт.

В четвертьфинальном матче датчане сыграют с победителем встречи Нидерланды — Чехия. Эта встреча пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште 27 июня.

Ранее УЕФА представил список самых быстрых игроков группового раунда Евро-2020. Максимальную скорость среди игроков сборной России развил защитник Вячеслав Караваев.

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футбол дания уэльс евро-2020 плей-офф
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