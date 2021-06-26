Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом Евро-2020

Амстердам, 26 июня. Футболисты сборной Дании одержали победу над валлийской национальной командой в первом матче плей-офф 16-го чемпионата Европы.

Матч сборных Уэльса и Дании завершился на стадионе «Йохан Круифф Арена» в столице Нидерландов. Номинальные гости одержали победу со счетом 4:0.

На 27-й минуте Каспер Дольберг вывел сборную Дании вперед, поразив ворота валлийской национальной команды ударом из-за пределов штрафной. Во втором тайме форвард оформил дубль. Дольберг воспользовался ошибкой обороны сборной Уэльса и с близкого расстояния поразил ворота Дэнни Уорда. На 89-й минуте Йоаким Мехле довел счет до крупного. В добавленное время ворота валлийской национальной команды поразил Мартин Брейтуэйт.

В четвертьфинальном матче датчане сыграют с победителем встречи Нидерланды — Чехия. Эта встреча пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште 27 июня.

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