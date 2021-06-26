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Пассажирский поезд столкнулся с трактором в Гагре

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:59
Происшествия
Пассажирский поезд столкнулся с трактором в Гагре
Невские Новости  /  Анна Карпова

Гагра, 26 июня. Специалисты выясняют обстоятельства столкновения скорого пассажирского поезда и трактора. Инцидент произошел в абхазском городе Гагра.

По данным республиканского МЧС, поезд с людьми ехал из Москвы в Сухум. Вдоль железнодорожных путей находился трактор, который задействовали для ремонтных работ.

В результате столкновения никто из людей не пострадал. Поезд не сошел с рельсов, но получил небольшие повреждения. Люди ждут прибытия запасного локомотива из Адлера. Спасатели организовали дежурство в зоне аварии.

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авария поезд трактор
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