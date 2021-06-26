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Находящиеся внутри песка частицы могут двигаться при отсутствии внешних сил

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:55
Наука
Находящиеся внутри песка частицы могут двигаться при отсутствии внешних сил
pixabay.com

Москва, 26 июня. Частицы, из которых состоит песок, находятся в постоянном движении даже при отсутствии внешних раздражителей.

Геологи и физики не единожды сталкивались с трудностями, желая описать движение почвы, демонстрирующей текучесть и ползучесть. Новое открытие может улучшить представления об этих явлениях, следует из публикации, появившейся в издании Nature Communications.

«Мы создали груды песка в емкостях из плексигласа, которые были расположены на виброизолирующем столе. Применив к песку оптическую диффузионную спектроскопию, мы выяснили, что песчинки постоянно находятся в движении. В этом плане песок напоминает стекло, молекулы которого все время двигаются с небольшой скоростью», — рассказали авторы исследования.

Скоростью ползучести песка можно управлять. Например, это возможно при изменении температуры. К тому же скорость ползучести песка меняется при появлении вибрации, отмечают исследователи. Зарубежные специалисты намерены и дальше изучать особенности этой горной породы.

Цивилизации на Земле стала активно развиваться примерно 13 тысяч лет назад, считают ученые. Тогда на планету упали обломки разорвавшейся кометы. Речь шла о масштабной катастрофе, которая, вероятно, изменила жизнь на Земле. Например, на тот момент появились первые оседлые поселения.

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