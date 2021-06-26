В Татарстане за сутки утонули пять мужчин

Казань, 26 июня. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти пятерых мужчин в разных районах Татарстана.

Сначала труп гражданина 1952 года рождения был найден в районе деревни Масловка. Тело из реки Шкимерки достали спасатели.

Труп рыбака был обнаружен в Волге в поселке Куйбышевский. Известно, что погибший выходил на реку на лодке. Ближе к вечеру в Зеленодольске и в Апастовском районе найдены двое мертвых мужчин. Согласно основной версии, в обоих случаях граждане полезли в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Практически в полночь недалеко от деревни Нормабаш обнаружено тело мужчины 1990 года рождения. Он мог погибнуть из-за несоблюдения правил безопасности.

Маленький житель Тамбовской области погиб во время купания в реке Польная. На отдыхе он был с родственниками.