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В Татарстане за сутки утонули пять мужчин

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:55
Происшествия
В Татарстане за сутки утонули пять мужчин
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Казань, 26 июня. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти пятерых мужчин в разных районах Татарстана.

Сначала труп гражданина 1952 года рождения был найден в районе деревни Масловка. Тело из реки Шкимерки достали спасатели.

Труп рыбака был обнаружен в Волге в поселке Куйбышевский. Известно, что погибший выходил на реку на лодке. Ближе к вечеру в Зеленодольске и в Апастовском районе найдены двое мертвых мужчин. Согласно основной версии, в обоих случаях граждане полезли в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Практически в полночь недалеко от деревни Нормабаш обнаружено тело мужчины 1990 года рождения. Он мог погибнуть из-за несоблюдения правил безопасности.

Маленький житель Тамбовской области погиб во время купания в реке Польная. На отдыхе он был с родственниками.

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алкоголь смерть утопление
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