Экипажи Балтфлота уничтожили «вражескую» субмарину во время учений

Калининград, 26 июня. Корветы ВМФ РФ «Стерегущий» и «Сообразительный» во взаимодействии с вертолетом Ка-27 отработали уничтожение подводной лодки условного противника в Балтийском море.

В ходе планового выхода в море экипажи Балтфлота выполнили ряд учебно-боевых задач, информирует Минобороны РФ.

Согласно сценарию, в районе сосредоточения одной из корабельных группировок Балтийского флота находится «вражеская» подводная лодка, экипаж которой должен уничтожить российские корабли. Роль субмарины условного противника на себя примерила дизель-электрическая подводная лодка класса «Варшавянка», зарекомендовавшая себя одной из самых бесшумных подлодок ВМФ РФ.

Известно, что помимо противолодочных действий, экипажи корветов также отработали отражение атаки условного оппонента.

Ранее стало известно, что Военно-морской флот РФ совместно с авиацией проведут боевые учения в Средиземном море всего в 30-ти километрах от авианосной ударной группировки Великобритании.

Также сообщалось, что экс-сенатор Франц Клинцевич высоко оценил действия ВМФ России, который пресек провокацию британских моряков у берегов Крыма, передает «Царьград».