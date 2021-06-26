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Пожилой велосипедист погиб под колесами авто на трассе под Тверью

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:54
Происшествия
Пожилой велосипедист погиб под колесами авто на трассе под Тверью
29.мвд.рф  /  Пресс-служба Управления МВД России по Архангельской области

Тверь, 26 июня. Водитель отечественной легковушки насмерть сбил пожилого мужчину на велосипеде. Авария произошла на первом километре автомобильной дороги, ведущей от трассы М-10 к Лихославлю.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, велосипедист скончался на месте ДТП от полученных в результате столкновения травм. Погибшему приблизительно 60 лет, его личность устанавливается.

За рулем ВАЗ-2106, совершившего наезд, находился 36-летний водитель. Все обстоятельства аварии станут известны после проверки.

Еще одно смертельное ДТП с участием велосипедиста произошло в Ростовской области. Водитель КамАЗа не заметил ехавшего вдоль трассы мужчину на велосипеде.

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