Пожилой велосипедист погиб под колесами авто на трассе под Тверью

Тверь, 26 июня. Водитель отечественной легковушки насмерть сбил пожилого мужчину на велосипеде. Авария произошла на первом километре автомобильной дороги, ведущей от трассы М-10 к Лихославлю.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, велосипедист скончался на месте ДТП от полученных в результате столкновения травм. Погибшему приблизительно 60 лет, его личность устанавливается.

За рулем ВАЗ-2106, совершившего наезд, находился 36-летний водитель. Все обстоятельства аварии станут известны после проверки.

Еще одно смертельное ДТП с участием велосипедиста произошло в Ростовской области. Водитель КамАЗа не заметил ехавшего вдоль трассы мужчину на велосипеде.