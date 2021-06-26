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Участок трассы Москва — Казань — Екатеринбург пройдет через Пермский край

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:54
Общество
Участок трассы Москва — Казань — Екатеринбург пройдет через Пермский край
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Москва, 26 июня. Новый участок федеральной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург пройдет через юг Пермского края, трассу проложат недалеко от Чернушки и Октябрьского.

Протяженность участка по Пермскому краю составит 80 километров. Предпроектные наработки планируется закончить к ноябрю 2021 года, об этом сообщил министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков.

Строительством магистрали займется компания «Автодор». Новый участок позволит сократить время в пути в два раза, возведение инфраструктуры вокруг автодороги пойдет на пользу региону. Общая протяженность трассы от Москвы до Екатеринбурга составит около 800 километров и обойдется в 260 миллиардов рублей.

В Новосибирске строительство автомагистрали к жилому комплексу приостановили по требованию депутатов Заксобрания области. Люди блокировали работу строительной техники, которая снимала плитку и сносила зеленые насаждения в районе.

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трасса магистраль автодорога
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