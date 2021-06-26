Молодой саратовец «подарил» лжебанкиру почти 250 тыс. рублей

Саратов, 26 июня. Аферист нажился на доверии саратовца. Молодой человек перевел мошеннику более 200 тыс. рублей, взятые в кредит.

Очередной случай мошенничества произошел в Саратове. Злоумышленник позвонил 24-летнему местному жителю и представился сотрудником банка. Он предложил жертве взять кредит и перевести на «страховой счет». Доверчивый горожанин сделал все по инструкции, которую ему продиктовал аферист, и перевел ему 243 тыс. рублей.

Когда потерпевший понял, что был обманут, то обратился в правоохранительные органы. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция ищет злоумышленника.

Подобное преступление было совершено в Петербурге. Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» попавшего в ДТП сына.