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Женя Огурцова из «Ранеток» занималась сексом с Леной Третьяковой

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:52
Шоу-бизнес
Женя Огурцова из «Ранеток» занималась сексом с Леной Третьяковой
instagram.com  /  @ogyrtsova_official

Москва, 26 июня. Бывшая солистка «Ранеток» Женя Огурцова призналась, что у нее были интимные отношения с коллегой по группе Леной Третьяковой.

Огурцова выпустила книгу, в которой раскрыла деликатные подробности о закулисной жизни «Ранеток». По словам певицы, участницам коллектива пришлось заплатить за популярность сломанной психикой. Отрывками из книги экс-солистка группы делилась на своей странице в Instagram.

«Многие офигели на моменте, который описывает наш секс с Леной, и дальше читать не смогли», — сообщила Огурцова.

Бывшая солистка «Ранеток» отметила, что еще в 17 лет у нее проснулся интерес к интимной близости с девушкой. Огурцова пояснила, что переживала этап становления личности и повышенной сексуальности.

С Леной Третьяковой, с которой они занимались сексом, экс-участница группы продолжает дружить до сих пор. Бывшая коллега по «Ранеткам» даже помогла Огурцовой в написании мемуаров. Третьякова тоже поделилась своими переживаниями в книге подруги.

Автобиографическая книга Огурцовой уже приобрела репутацию скандальной. Экс-солистка «Ранеток» описала многие резонансные детали, например, вспомнила о неприличных просьбах продюсера Бари Алибасова.

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