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Девятиклассник утонул в искусственном водоеме под Волгоградом

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:51
Происшествия
Девятиклассник утонул в искусственном водоеме под Волгоградом
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Волгоград, 26 июня. Школьник утонул в Среднеахтубинском районе неподалеку от Волжского. Трагедия произошла в искусственном водоеме питомника растений «Лотос».

Подросток гулял по территории питомника и решил искупаться в резервуаре для полива растений. Спуск в воду был пологий, однако глубина водоема составляла шесть метров. При этом погибший не умел плавать.

Все действия подростка зафиксировала камера видеонаблюдения. Мальчик оставил одежду на берегу и нырнул в воду. На берег юноша не вернулся.

Подросток соскользнул с надувного матраса и утонул в озере городского парка Хабаровска. Прокуратура Железнодорожного района организовала проверку.

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