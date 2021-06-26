Депутат Онищенко высказался про излишнее назначение лекарств в больницах

Граждане, обращающиеся за помощью в медицинские учреждения, будь то государственные или частные, нередко сталкиваются с назначением излишних процедур и лекарств. Врач-эпидемиолог, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с ФАН высказался про излишнее назначение лекарств и процедур в больницах и возможности борьбы с этой проблемой.

По мнению российского политика, советская система не предполагала, к чему может прийти частная медицина и обязательное страхование спустя годы.

«Системная проблема страховой медицины состоит в том, что врачу выгодно назначить много процедур, много лекарств, чтобы получить за это деньги с каждого больного. Сама система страхования подразумевает выплату денег врачам за каждого вылеченного пациента. Здесь есть много избыточных процедур, назначений, лекарств, может быть, и болезней, которые есть у человека», — говорит Онищенко.

Современные реалии позволили выйти на рынок медицинских услуг игрокам с сомнительной репутацией. Наверняка каждому жителю страны хоть раз звонили какие-либо медицинские центры с приглашением на обследование. В результате сотрудники компании предлагали лечение за баснословные деньги.

«Есть те, кто специально этим занимается, — шарлатаны, которые предлагают чудодейственные средства, излечивающие все. Иногда так талантливо это все рекламируется, что народ начинает верить. Вспомнить даже Кашпировского. А это звенья одной цепи», — уверен депутат.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В первую очередь, по мнению Онищенко, осуществлять борьбу с подобными явлениями в медицинской среде должно государство.

«Здесь много средств борьбы, но, конечно, здесь должен быть прежде всего контроль со стороны государства. Государство несет ответственность за граждан, обеспечение медицинской помощи, государство дает гарантии, государство разрешило частную медицину. В некоторых случаях она работает неплохо. Но в основном за счет более тщательных услуг, а не лечения», — отметил врач.

Также Онищенко добавил, что бороться с недобросовестными медицинскими конторами позволяет лицензирование деятельности. И если учреждение лицензию теряет, то дальнейшую работу оно осуществлять не имеет право. А в случае с нелегальным бизнесом и лжедокторами на передовую выходит законодательство и уголовный кодекс.

Ранее Геннадий Онищенко резко ответил уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой, пожаловавшейся в СМИ на большое количество обращений от граждан, которых, по ее словам, дискриминируют из-за того, что они не вакцинировались от COVID-19.