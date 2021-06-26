Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 21:43
21:40
Весь мир
Подготовительное совещание по политическому диалогу ЕС и ЦАР прошло в Банги
21:35
Общество
Выбираем лучший крем против купероза на лице: рейтинг ФАН
21:35
Происшествия
Жительница Храброво коленом сломала подруге руку
21:33
Общество
Врач указал на главную ошибку худеющих людей
21:33
Общество
ВОЗ призывает активизироваться для борьбы с индийским штаммом коронавируса
21:32
Евро 2020
Зарубежные фанаты во время Евро-2020 влюбились в Петербург
21:31
Общество
Депутат Онищенко высказался про излишнее назначение лекарств в больницах
21:29
Политика
Дандыкин пояснил, почему Британии нужно опасаться учений России в Средиземном море
21:28
Экономика
Mitsubishi выпустит новый электрокар к 2023 году
21:25
Политика
Журналист из США назвал главную цель провокации британского флота в Черном море
Все новости

Депутат Онищенко высказался про излишнее назначение лекарств в больницах

Общество
Депутат Онищенко высказался про излишнее назначение лекарств в больницах
pixabay.com  / 

Граждане, обращающиеся за помощью в медицинские учреждения, будь то государственные или частные, нередко сталкиваются с назначением излишних процедур и лекарств. Врач-эпидемиолог, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с ФАН высказался про излишнее назначение лекарств и процедур в больницах и возможности борьбы с этой проблемой.

По мнению российского политика, советская система не предполагала, к чему может прийти частная медицина и обязательное страхование спустя годы.      

«Системная проблема страховой медицины состоит в том, что врачу выгодно назначить много процедур, много лекарств, чтобы получить за это деньги с каждого больного. Сама система страхования подразумевает выплату денег врачам за каждого вылеченного пациента. Здесь есть много избыточных процедур, назначений, лекарств, может быть, и болезней, которые есть у человека», — говорит Онищенко.

Современные реалии позволили выйти на рынок медицинских услуг игрокам с сомнительной репутацией. Наверняка каждому жителю страны хоть раз звонили какие-либо медицинские центры с приглашением на обследование. В результате сотрудники компании предлагали лечение за баснословные деньги.

«Есть те, кто специально этим занимается, — шарлатаны, которые предлагают чудодейственные средства, излечивающие все. Иногда так талантливо это все рекламируется, что народ начинает верить. Вспомнить даже Кашпировского. А это звенья одной цепи», — уверен депутат.

Депутат Онищенко высказался про излишнее назначение лекарств в больницах
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В первую очередь, по мнению Онищенко, осуществлять борьбу с подобными явлениями в медицинской среде должно государство.  

«Здесь много средств борьбы, но, конечно, здесь должен быть прежде всего контроль со стороны государства. Государство несет ответственность за граждан, обеспечение медицинской помощи, государство дает гарантии, государство разрешило частную медицину. В некоторых случаях она работает неплохо. Но в основном за счет более тщательных услуг, а не лечения», — отметил врач.

Также Онищенко добавил, что бороться с недобросовестными медицинскими конторами позволяет лицензирование деятельности. И если учреждение лицензию теряет, то дальнейшую работу оно осуществлять не имеет право. А в случае с нелегальным бизнесом и лжедокторами на передовую выходит законодательство и уголовный кодекс.

Ранее Геннадий Онищенко резко ответил уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой, пожаловавшейся в СМИ на большое количество обращений от граждан, которых, по ее словам, дискриминируют из-за того, что они не вакцинировались от COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутат Онищенко высказался про излишнее назначение лекарств в больницах
онищенко медицина лекарства
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru