Смелый морской котик едва не поцеловал водолаза во время подводной съемки на Сахалине

Южно-Сахалинск, 26 июня. Любопытный морской котик стал героем ролика, опубликованного в Сети. Животное снял на камеру водолаз.

Мужчина очень удивился, так как морской котик не испугался подводной съемки. Более того, он всячески ластился к нему. Водолаз снял ролик с животным и опубликовал его в Telegram-канале «Рыбаки Сахалина». На видео можно увидеть позирующего морского котика, который периодически нюхает оборудование и кружит вокруг мужчины.

В какой-то момент может показаться, что животное хочет поцеловать водолаза. Морские котики часто становятся героями различных роликов и снимков. Например, сахалинский фотограф показал в своем Instagram-аккаунте место, где появляются на свет морские животные.

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