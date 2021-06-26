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Смелый морской котик едва не поцеловал водолаза во время подводной съемки на Сахалине

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:50
Общество
Смелый морской котик едва не поцеловал водолаза во время подводной съемки на Сахалине
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Южно-Сахалинск, 26 июня. Любопытный морской котик стал героем ролика, опубликованного в Сети. Животное снял на камеру водолаз.

Мужчина очень удивился, так как морской котик не испугался подводной съемки. Более того, он всячески ластился к нему. Водолаз снял ролик с животным и опубликовал его в Telegram-канале «Рыбаки Сахалина». На видео можно увидеть позирующего морского котика, который периодически нюхает оборудование и кружит вокруг мужчины.

В какой-то момент может показаться, что животное хочет поцеловать водолаза. Морские котики часто становятся героями различных роликов и снимков. Например, сахалинский фотограф показал в своем Instagram-аккаунте место, где появляются на свет морские животные.

Журналисты узнали, где живет самая маленькая в РФ собачка. Чихуахуа по кличке Белла из Люблино попала в Книгу рекордов России. Животное весит всего 750 граммов. Хозяин Беллы признался, что изначально удивился тому, как она выглядит, но быстро привык к новому питомцу.

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