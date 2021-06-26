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МИД России назвал провокацией ситуацию с эсминцем Defender в Черном море

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:57
Политика
МИД России назвал провокацией ситуацию с эсминцем Defender в Черном море
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 26 июня. Вторжение британского эсминца Defender в территориальные воды России — провокация со стороны Соединенного Королевства, констатировали в Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее судно британских военно-морских сил на три километра зашло в акваторию России. Экипаж эсминца проигнорировал требования покинуть чужие воды, что вынудило пограничников и военных произвести предупредительный огонь.

Действия Defender могли положить начало масштабному военному столкновению. Такие опасения высказал российский посол в Великобритании Андрей Келин.

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