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Бритни Спирс покинула свой дом с возлюбленным после громкого суда об опекунстве

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:49
Шоу-бизнес
Бритни Спирс покинула свой дом с возлюбленным после громкого суда об опекунстве
Global Look Press  /  AUG / face to face/Instagram

Лос-Анджелес, 26 июня. Известная американская певица и танцовщица Бритни Спирс вместе с бойфрендом Сэмом Асгари покинула свой дом и улетела на Гавайские острова.

Обладательница «Грэмми» в сопровождении возлюбленного взошла на борт частного самолета и улетела отдыхать, сообщает TMZ. После громкого судебного разбирательства по делу об опекунстве Бритни Спирс решила наконец-то расслабиться на курорте и забыть о своих проблемах.

Поп-принцесса находится под опекой своего отца Джеймса Спирса с 2008 года. Он полностью контролирует ее траты, перемещения по стране и круг общения. Всеми доходами, которыми располагает Бритни, тоже распоряжается ее родитель.

В четверг в Лос-Анджелесе артистка выступила в свою защиту в суде. Она обратилась к присяжным по телефону, рассказав, что просто хочет «вернуть свою жизнь». Звезда американской сцены намерена добиться отмены опеки.

Певица пожаловалась, что ее заставляли принимать литий, который при длительном употреблении приводит к слабоумию. Кроме того, Джеймс Спирс не разрешал ей выходить замуж за Сэма Асгари и рожать от него ребенка. Сейчас у певицы подрастают два сына от Кевина Федерлайна — Шон и Джейден.

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Бритни Спирс гавайи сэм асгари
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