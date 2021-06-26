Названа дата выхода фанатского продолжения Dark Souls: Remastered

Токио, 26 июня. Разработчики фанатского мода для Dark Souls: Remastered под название Nightfall сообщили дату релиза.

Сюжет модификации поведает о мертвеце, который выбирается из тюрьмы и падает в пропасть, где встречает таинственного духа. Игроков ждут совершенно новые локации, способности и обновленная система ведения боя. Продолжение хардкорной саги выйдет 21 декабря 2021 года.

Студия Massive Entertainment представила трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora, созданной по вселенной фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Она придется по вкусу любителям приключенческих экшенов от первого лица.