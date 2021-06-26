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Названа дата выхода фанатского продолжения Dark Souls: Remastered

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:48
Технологии
Названа дата выхода фанатского продолжения Dark Souls: Remastered
Prt Scr youtube.com  /  DARK SOULS: Nightfall

Токио, 26 июня. Разработчики фанатского мода для Dark Souls: Remastered под название Nightfall сообщили дату релиза.

Сюжет модификации поведает о мертвеце, который выбирается из тюрьмы и падает в пропасть, где встречает таинственного духа. Игроков ждут совершенно новые локации, способности и обновленная система ведения боя. Продолжение хардкорной саги выйдет 21 декабря 2021 года.

Студия Massive Entertainment представила трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora, созданной по вселенной фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Она придется по вкусу любителям приключенческих экшенов от первого лица.

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ремастер Dark Souls дата релиза Nightfall
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