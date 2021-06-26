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Минстрой может получить расширенное право на пересмотр цен по госконтрактам

  /   Обновлено: 26 июня 2021 20:48
Экономика
Минстрой может получить расширенное право на пересмотр цен по госконтрактам
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Москва, 26 июня. Предложение расширить возможность пересматривать цены на государственные контракты по строительству из-за удорожания стройматериалов озвучил Минстрой РФ.

Согласно закону о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, стоимость госконтрактов может быть изменена в случае возникновения обстоятельств, которые не зависят от сторон. Совместное письмо с соответствующим разъяснением направлено Минстроем, Минфином и ФАС в регионы. К данным обстоятельствам может быть отнесен рост цен на строительные материалы.

Речь идет о госконтрактах по выполнению строительных работ, которые заключены на срок более одного года, если их цена составляет минимум 100 млн рублей.

«Вместо 100 млн рублей мы предлагаем установить 15 млн рублей», — сообщила директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства министерства Ирина Тютьмина.

Контроль над крупнейшими государственными подрядчиками принес в бюджет дополнительные поступления на 2,4 млрд рублей, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

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